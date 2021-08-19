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08:18 19.08.2021

В Украине за сутки зафиксировано 1 560 новых случаев заболеваний Сovid-19, выздоровели 898 человек, 32 умерли

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В Украине за сутки зафиксировано 1 560 новых случаев заболеваний Сovid-19, выздоровели 898 человек, 32 умерли

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 1 560 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 898 человек, умерли 32, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 18 августа 2021 в Украине зафиксировано 1 560 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 90, медработников - 35). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 665 человек; летальных случаев 32; выздоровели – 898 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 18 августа за сутки зафиксировано 1 447 новых случаев заболеваний Сovid-19, 17 августа за сутки зафиксировано 890 новых случаев заболевания Сovid-19, 16 августа сообщалось о 417 новых случаев заболевания, 15 августа за сутки зафиксировано 695 новых случаев заболевания Сovid-19, 14 августа сообщалось о 1 353 новых случаях инфицирования, 13 августа сообщалось о 1 263 новых случаях заболевания, 12 августа за сутки зафиксировано 1 247 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 августа сообщалось о 1 122 новых подтвержденных случаях COVID-19, 10 августа, сообщалось о 781 новом случае заболевания, 9 августа, за сутки было зафиксировано 300 новых случаев заболевания СOVID-19. 8 августа сообщалось о 619 новых случаях инфицирования коронавирусом.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 270 226 человек, выздоровели 2 199 118 человек, летальных случаев - 53 368.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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