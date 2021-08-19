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07:56 19.08.2021

На Донбассе погиб боец ВСУ вследствие трех обстрелов российских наемников

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На Донбассе погиб боец ВСУ вследствие трех обстрелов российских наемников

С начала текущих суток погиб один боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) вследствие трех обстрелов российских наемников украинских позиций у Новоалександровки, Крымского и Нью-Йорка, сообщает штаб ООС.

"По состоянию на 7:00 утра 19 августа зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью", - сказано в сообщении штаба ООС утром в четверг.

Сообщается, что в направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

У Крымского противник обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В штабе также сообщают, что за прошедшие сутки, 18 августа, в районе проведения операции ОС зафиксировано 3 обстрелы со стороны российских наемников.

Так, противник открывал огонь вблизи Широкино из минометов 82-го калибра. У Водяного, что на Приазовье, где враг обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. И неподалеку Опытно, где вел огонь из минометов 120-го калибра.

Отмечается, что за минувшие сутки боевых потерь среди личного состава ОС нет.

"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь",  отметили в штабе.

Кроме того, Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ о фактах нарушений со стороны российских наемников. 

 

Теги: #оос #сводка #украина
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