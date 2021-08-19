Из-за халатности двух руководителей Темновской колонии и директора исправительного предприятия произошло загрязнение реки Уды

Следователи Государсвтенного бюро расследований (ГБР) под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры сообщили о подозрении в служебной халатности, загрязнении земель и нарушении правил охраны вод (ч.2 ст.367, ч.2 ст.239, ч.1 ст.242 УК Украины) заместителю начальника Темновской исправительной колонии, начальнику одного из ее отделов, а также директору предприятия Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) Украины.

"Должностные лица ГУ "Темновская исправительная колония №100" и государственного предприятия ГУИС, которое специализируется на производстве различных групп товаров и, в том числе, перерабатывает пластик, ненадлежаще выполняли свои служебные обязанности", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

По данным досудебного следствия, должностные лица знали, что водоотведение от зданий, расположенных на территории колонии и предприятия, осуществлялось по частично разрушенному канализационному комплексу, не введенному в эксплуатацию, но не делали ничего, чтобы уменьшить влияние вредных факторов. В результате бытовые канализационные и сточные воды промышленных объектов без фильтрации и очистки сбрасывались по прибрежной защитной полосе и попадали в реку Уду.

В результате произошло загрязнение земель водного фонда и поверхностных вод вредными веществами. Сумма ущерба составляет почти 500 тыс.грн.