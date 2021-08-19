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04:08 19.08.2021

Суд арестовал на 8 лет агента российских спецслужб за сбор данных о разработках ракетных комплексов в Украине

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Контрразведка Службы безопасности раскрыла агента российской спецслужбы, который собирал данные о новейших разработках ракетных комплексов в Украине, ему грозит 8 лет лишения свободы, сообщил пресс-центр СБУ.

"Законную силу набрал судебный приговор в отношении агента ФСБ РФ, который собирал данные о новейших украинских разработках ракетных комплексов. Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что действуя по заданию спецслужб страны-агрессора злоумышленник намеревался получить сведения о новейшей военной разработки - ракетного комплекса "Нептун". Для этого он пытался завербовать военнослужащих одного из научно-исследовательских центров Вооруженных сил Украины.

Контрразведчики СБУ задержали агента при попытке передачи секретной технической документации современного ракетного комплекса.

Теги: #сбу #украина #арест #агент
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