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00:49 19.08.2021

Зеленский наградит Меркель "Орденом Свободы"

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Зеленский наградит Меркель "Орденом Свободы"

Президент Украины Владимир Зеленский наградит канцлера ФР Германии Ангелу Меркель "Орденом Свободы", когда та приедет с визитом в Украину 22 августа, сообщает сайт немецкого Бундестага.

"Президент Украины Владимир Зеленский наградит канцлера Меркель "Орденом Свободы" высшей наградой в Украине", - говорится в тексте сообщения.

Меркель также возложит венок к мемориалу вечной славы на могиле неизвестного солдата.

Стороны планируют обсудить вопросы двусторонней и экономической политики, процесс реформ в Украине и выполнение Минских соглашений, после чего дадут совместную пресс-конференцию.

Затем Меркель встретится с премьер-министром Денисом Шмигалом в правительственном дворце в Киеве.

Теги: #зеленский #украина #награда #меркель
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