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00:09 19.08.2021

Байден и Меркель обсудили ситуацию в Афганистане

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Байден и Меркель обсудили ситуацию в Афганистане

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден и канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель обсудили в телефонном режиме ситуацию в Афганистане, сообщает сайт Белого дома.

"Они высоко оценили постоянные усилия своего военного и гражданского персонала, который тесно сотрудничает в Кабуле по эвакуации своих граждан, уязвимых афганцев и отважных афганских граждан, которые в течение последних 20 лет неустанно трудились над обеспечением безопасности, укреплением мира и достижением содействие развитию афганского народа", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили необходимость тесной координации по оказанию гуманитарной помощи уязвимым афганцам в стране, а также поддержки соседних государств, и договорились продолжить планирование этой работы на предстоящей виртуальной встрече партнеров "Большой семерки".

Теги: #сша #афганистан #лидеры #германия
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