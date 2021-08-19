Байден и Меркель обсудили ситуацию в Афганистане

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден и канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель обсудили в телефонном режиме ситуацию в Афганистане, сообщает сайт Белого дома.

"Они высоко оценили постоянные усилия своего военного и гражданского персонала, который тесно сотрудничает в Кабуле по эвакуации своих граждан, уязвимых афганцев и отважных афганских граждан, которые в течение последних 20 лет неустанно трудились над обеспечением безопасности, укреплением мира и достижением содействие развитию афганского народа", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили необходимость тесной координации по оказанию гуманитарной помощи уязвимым афганцам в стране, а также поддержки соседних государств, и договорились продолжить планирование этой работы на предстоящей виртуальной встрече партнеров "Большой семерки".