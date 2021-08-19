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00:03 19.08.2021

Денисова призвала международных партнеров отреагировать на очередные аресты украинских граждан в Крыму

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Денисова призвала международных партнеров отреагировать на очередные аресты украинских граждан в Крыму

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала международных партнеров отреагировать на очередные аресты украинских граждан в аннексированном Россией Крыму.

"Призываю мировое сообщество отреагировать на очередные аресты украинских граждан, к которым РФ особо цинично удается накануне проведения саммита "Крымской платформы". Международная поддержка будет способствовать борьбе за права людей во временно оккупированном Крыму и освобождению всех незаконно заключенных пленников Кремля", - написала Денисова в телеграм-канале в среду.

Она отметила, что украинским гражданам Рустему Мурасову и Зауру Абдуллаеву "Ленинский районный суд Севастополя" избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста.

По ее словам, Мурасов и Абдуллаев будут находиться в СИЗО Симферополя до 11 октября по обвинению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

Денисова подчеркнула, что задержанные являются общественными активистами. Они систематически посещали политически мотивированные судебные заседания над соотечественниками, поддерживали семьи политзаключенных.

Кроме того, по словам омбудсмена, за несколько часов до обыска, Мурасов вернулся из Ростова-на-Дону, где был объявлен приговор четырем участникам так называемой "алуштинской группы по делу Хизб ут-Тахрир". А Абдуллаев болеет сахарным диабетом второго типа, что требует особого лечения и наблюдения в специальных медицинских учреждениях. Пребывание в СИЗО угрожает его жизни.

"Их незаконно задержали 17 августа после обысков в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма и в Балаклавском, Нахимовском районах Севастополя. В целом, по итогам "следственных действий" задержаны пять человек, троим из которых были выбраны меры накануне", - подытожила Денисова.

Ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму российские спецслужбы проводят обыски в 5 домах татарских активистов.

Теги: #крым #украина #денисова #аресты
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