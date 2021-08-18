События

23:46 18.08.2021

У международного сообщества единая позиция по Афганистану

1 мин читать
У международного сообщества единая позиция по Афганистану

В Госдепе считают, что в международном сообществе существует консенсус по поводу ситуации в Афганистане после захвата контроля над страной "Талибаном", заявила первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман на брифинге в Госдепартаменте США.

"Каждая страна сама принимает решения касаемо национальной безопасности и иностранной политики. Вместе с этим, мне кажется, что резолюция Совета Безопасности ООН была принята консенсусом, что говорит о том, что у нас у всех одна позиция - мы призываем "Талибан" обеспечить справедливость, равные права, инклюзивность, отсутствие насилия и возможность покидать страну тогда, когда люди захотят. Я думаю, сейчас у нас у всех единая позиция", - заявила Шерман.

Заместитель госсекретаря также отметила, что госсекретарь Энтони Блинкен провел переговоры со многими министрами и президентами, в том числе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел КНР Ван И.

В настоящее время движение "Талибан", согласно сообщениям СМИ, установило контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.

Теги: #позиция #сша #афганистан #госдеп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:22 18.08.2021
Турция готова принять лидеров "Талибана"

Турция готова принять лидеров "Талибана"

21:51 18.08.2021
Гани заявил, что покинул Афганистан не по своей воле и не увозил с собой деньги

Гани заявил, что покинул Афганистан не по своей воле и не увозил с собой деньги

20:38 18.08.2021
В кабульский аэропорт для усиления прибыли подразделения морпехов США

В кабульский аэропорт для усиления прибыли подразделения морпехов США

19:51 18.08.2021
ЕК готовится к любым сценариям в ожидании миграционного давления из Афганистана

ЕК готовится к любым сценариям в ожидании миграционного давления из Афганистана

19:19 18.08.2021
В аэропорту Кабула находятся около 4,5 тыс. американских военных - Пентагон

В аэропорту Кабула находятся около 4,5 тыс. американских военных - Пентагон

17:34 18.08.2021
ЕС, США и еще около 20 стран подписали совместное заявление в защиту прав женщин в Афганистане

ЕС, США и еще около 20 стран подписали совместное заявление в защиту прав женщин в Афганистане

17:02 18.08.2021
Бежавший из Кабула президент Афганистана Гани находится в ОАЭ

Бежавший из Кабула президент Афганистана Гани находится в ОАЭ

15:07 18.08.2021
Самолет Минобороны ждет в Омане разрешения на эвакуацию украинцев и других граждан из Афганистана

Самолет Минобороны ждет в Омане разрешения на эвакуацию украинцев и других граждан из Афганистана

13:17 18.08.2021
Western Union приостановила денежные переводы в Афганистан

Western Union приостановила денежные переводы в Афганистан

12:24 18.08.2021
Ситуация в Афганистане стабилизируется, но остается шаткой - Джонсон

Ситуация в Афганистане стабилизируется, но остается шаткой - Джонсон

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский ввел в действие решение СНБО о реформировании медицинской системы в Украине

ПЦУ приглашает верующих встретить Вселенского патриарха Варфоломея в Киеве

ЕС, США и еще около 20 стран подписали совместное заявление в защиту прав женщин в Афганистане

Рада на внеочередной сессии 24 августа рассмотрит законопроект о большом Государственном Гербе

Самолет Минобороны ждет в Омане разрешения на эвакуацию украинцев и других граждан из Афганистана

ПОСЛЕДНЕЕ

Денисова призвала международных партнеров отреагировать на очередные аресты украинских граждан в Крыму

В Киеве мужчина угрожал пистолетом полицейским из-за перекрытия транспортного движения, ему грозит до трех лет тюрьмы

СНБО планирует запретить рекламу лекарственных препаратов в Украине

Зеленский ввел в действие решение СНБО о реформировании медицинской системы в Украине

В британских пабах начало заканчиваться пиво из-за перебоев в поставках - СМИ

Верховный суд Беларуси признал террористической неформальную организацию "Отряды гражданской самообороны Беларуси"

В МВД призывают киевлян "не сердиться" из-за перекрытия улиц, связанного с репетицией парада в центре города

Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны из-за обстрела Золотого на Луганщине

Fozzy Group запускает собственный интернет-банкинг "Банк Власний Рахунок"

Пожар произошел на Бурштынской ТЭС, никто не пострадал - ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА