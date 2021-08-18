У международного сообщества единая позиция по Афганистану

В Госдепе считают, что в международном сообществе существует консенсус по поводу ситуации в Афганистане после захвата контроля над страной "Талибаном", заявила первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман на брифинге в Госдепартаменте США.

"Каждая страна сама принимает решения касаемо национальной безопасности и иностранной политики. Вместе с этим, мне кажется, что резолюция Совета Безопасности ООН была принята консенсусом, что говорит о том, что у нас у всех одна позиция - мы призываем "Талибан" обеспечить справедливость, равные права, инклюзивность, отсутствие насилия и возможность покидать страну тогда, когда люди захотят. Я думаю, сейчас у нас у всех единая позиция", - заявила Шерман.

Заместитель госсекретаря также отметила, что госсекретарь Энтони Блинкен провел переговоры со многими министрами и президентами, в том числе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел КНР Ван И.

В настоящее время движение "Талибан", согласно сообщениям СМИ, установило контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.