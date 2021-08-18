События

23:41 18.08.2021

В Киеве мужчина угрожал пистолетом полицейским из-за перекрытия транспортного движения, ему грозит до трех лет тюрьмы

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Правоохранители возбудили уголовное производство на 20-летнего уроженца Черниговской области за угрозы пистолетом полицейским на Печерске в Киеве, который не мог проехать по улице из-за перекрытия транспортного движения, ему грозит до трех лет заключения.

Как сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Киева, инцидент произошел на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели. По предварительной информации, водитель автомобиля "Фольксваген" не смог проехать в нужном направлении в связи с перекрытием дорожного движения в центре Киева. Находясь в салоне автомобиля, мужчина достал предмет, похожий на оружие, и начал угрожать полицейским.

Правоохранители сразу предотвратили действия правонарушителя, а для выяснения обстоятельств на место прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Работники полиции пообщались со свидетелями и очевидцами события, а также пересмотрели видео с камер видеонаблюдения.

Нарушителем оказался уроженец Черниговской области 2000 года рождения. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

С места происшествия правоохранители изъяли травматический пистолет.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят задержанному сообщение о подозрении. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

 

Теги: #киев #украина #подозрение #правонарушитель
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