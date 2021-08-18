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22:57 18.08.2021

СНБО планирует запретить рекламу лекарственных препаратов в Украине

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СНБО планирует запретить рекламу лекарственных препаратов в Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров разработать мораторий на рекламу лекарств и медпрепаратов.

Соответствующее решение СНБО обнародовано в среду на сайте главы государства в указе №369/2021.

Согласно ему Кабмин должен ввести до 1 января 2024 года мораторий на рекламу лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, методов диагностики, методов лечения и реабилитации на телевидении и радио, а также в средствах массовой информации.

Также Кабмину необходимо обеспечить реальный контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарственных средств и избежания назначения пациентам большого количества различных медпрепаратов или лечебных процедур.

В СНБО отмечают, что применение таикх мероприятий должно минимизировать вредное воздействие самолечения на здоровье украинцев.

Теги: #реклама #снбо #украина #медпрепараты
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