Турция готова принять лидеров "Талибана"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду о готовности Турции принять лидеров "Талибана", сообщает в среду информационное агентство "Анадолу".

"Турция готова к сотрудничеству любого рода ради мира в Афганистане, благополучия наших соотечественников и для защиты интересов Турции (в регионе - ИФ)", - заявил президент Турции.

"Мы заявляли ранее, что можем принять лидеров "Талибана". Мы сохраняем эту позицию и сегодня", - сказал он, добавив, что Турция "приветствует умеренные заявления лидеров "Талибана".

Эрдоган подчеркнул, что Турция будет "поддерживать братский Афганистан в хорошие и трудные времена" при любом руководстве.

В настоящее время движение "Талибан", согласно сообщениям СМИ, установило контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.