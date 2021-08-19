19 августа: какой сегодня праздник

19 августа - Всемирный день фотографии и День почтовой марки, ООН проводит Всемирный день гуманитарной помощи, Украина празднует День пасечника, а Афганистан - День независимости.

Православные христиане 19 августа отмечают один из важных двунадесятых праздников – Преображение Господне. Этот праздник в народе называют Яблочным спасом, потому что издревле существует традиция освящать в этот день урожаи яблок и других плодов в благодарность Богу за собранный урожай.

С 1997 года в Украине ежегодно, 19 августа, отмечается День пасечника. Подсчитано, что каждая седьмая тонна мирового меда — украинская. На пасеках страны сегодня работают около пяти миллионов пчелиных семей.

В декабре 2008 года Генеральная ассамблея ООН своей резолюцией объявила этот день Всемирным днем гуманитарной помощи. В этот день мировое сообщество вспоминает людей, которые отдали свои жизни, спасая других. Один из них, сотрудник ООН Сержиу Виейра ди Меллу, погиб в результате взрыва штаб-квартиры ООН в Багдаде, 19 августа 2003 года.

Всемирный день фотографии учреждён в 2009 году по инициативе австралийского фотографа Корске Ара. В этот день, в 1839 году, общественности был представлен метод получения отпечатка фото – дагерротипа, прототипа фотографии. Данное изобретение принадлежит Луи Жаку Манде Дагеру, у которого патент на столь перспективную инновацию выкупило правительство Франции, оно и провозгласило его изобретение "подарком миру".

Другие праздники этого дня:

День превращения в бабочку;

День почтовой марки;

Международный день орангутанга;

День врача китайской медицины;

Международный день банта;

Мусульманский день Ашура;

Католический праздник святого Людовика Тулузского;

Католический праздник святого Иоанна Эда;

День картофеля - США;

День горячей и острой пищи - США;

Праздник танца паневритмия - Болгария;

День коктейля "Чёрная корова" - США;

День авиации - США;

День мягкого мороженого - США;

Приметы на Преображение, 19 августа

Есть примета, что первое, что можно съесть сегодня - освященное яблоко. Тогда оно может исполнить ваше желание.

Не убивали сегодня насекомых - это было плохой приметой. А если муха села на вас дважды - это было к большой удаче.

Погода в этот день рассказывает о погоде на Покров.

Если сегодня сухо - осень будет сухой.

Если солнечно и жарко- зима морозной будет.

Желтеющие листья на деревьях - осень совсем скоро нагрянет.

19 августа – что нельзя делать, а что нужно

До Второго Спаса яблоки нового урожая есть не принято. И только после освящения в церкви на Яблочный Спас (вместе с другими плодами из сада: виноградом, грушами и др.) яблоки подавали на стол. В том числе готовили из них различные пироги и иные блюда.

Поэтому собирание урожая в саду и приготовление пищи – единственные работы, которые разрешены и благословляются в праздник.

Именины у Архипа, Макара, Михаила, Петра, Митрофана