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21:10 18.08.2021

Зеленский ввел в действие решение СНБО о реформировании медицинской системы в Украине

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Зеленский ввел в действие решение СНБО о реформировании медицинской системы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью", который был принят на заседании СНБО 30 июля.

Соответствующий указ №369/2021 и указанное решение Совета было обнародовано на сайте главы государства в среду.

В решении СНБО отмечается, что Кабинет министров Украины должен до 1 декабря текущего года разработать и утвердить Стратегический план развития системы здравоохранения на период до 2030 года, определив сроки, ответственных за выполнение и четкие механизмы для обеспечения равного доступа граждан Украины к своевременной, безопасной и качественной экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной), паллиативной медицинской помощи, а также реабилитации в сфере здравоохранения.

Уточняется, что, среди прочего, Стратегический план должен предусматривать введение, начиная с 1 января 2022 года, индикаторов качества оказания первичной медицинской помощи, введение ключевых показателей эффективности для руководителей учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также создание условий для возможности применения межрегиональных клинических маршрутов пациента при оказании экстренной медицинской помощи.

 

Кроме того, подготовить и внести на рассмотрение парламента ряда законопроектов, обеспечение внесения в установленном порядке изменений в других нормативно-правовых актов с целью приведения к 1 апреля 2022 основ финансирования медицинских услуг, предоставляемых всеми учреждениями здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности.

Также План предусматривает:

- проработку вопроса о целесообразности объединения вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи в один вид - специализированная медицинская помощь;

- совершенствование электронной системы здравоохранения;

- подготовку документов об исключении из полномочий местных органов власти закупок лекарств и медицинских изделий;

- развитие национальной системы донорства крови;

- проработку вопроса об усилении ответственности за подделку документов, в том числе электронных, о вакцинации от коронавируса;

- обеспечение высокого уровня медицинского образования и развития кадров;

- приведения процедуры госрегистрации и ответственности регистрационных удостоверений на лекарственные средства в соответствие с европейскими нормами;

- обеспечение сопровождения в Верховной Раде законопроекта об усилении ответственности за подделку медицинской продукции;

- принятие мер по минимизации вредного воздействия самолечения;

- стимулирования развития отечественного производства лекарств;

- подготовку и проведение конкурса на реализацию проекта по размещению в Украине производства вакцин.

Отдельно СНБО поручило Министерству здравоохранения Украины в месячный срок обеспечить внесение изменений в документах для предотвращения покупок без электронного рецепта врача в розничной сети аптек антибактериальных, противовирусных и гормональных лекарственных средств.

Кроме того, Минздраву, Киевской городской государственной администрации и обладминистрациям обеспечить необходимый уровень вакцинации детей от инфекционных болезней, включенных в календарь профилактических прививок. 

Теги: #президент #медицина #указ #снбо
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