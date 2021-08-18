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20:52 18.08.2021

Верховный суд Беларуси признал террористической неформальную организацию "Отряды гражданской самообороны Беларуси"

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Верховный суд Беларуси признал террористической неформальную организацию "Отряды гражданской самообороны Беларуси"

Верховный суд Беларуси признал террористической неформальную организацию "Отряды гражданской самообороны Беларуси", сообщил начальник управления Генпрокуратуры Сергей Абрамович в среду.

"По заявлению генерального прокурора Верховный суд Беларуси признал неформальную организацию "Отряды гражданской самообороны Беларуси террористической", - сказал Абрамович. Его комментарий размещен в YouTube-канале Генпрокуратуры.

По словам Абрамовича, деятельность данной организации на территории страны запрещена. Решение суда вступило в законную силу.

"Любые дальнейшие действия, связанные с руководством, вербовкой, обучением и участием в деятельности данной организации влекут привлечение к уголовной ответственности", - добавил он.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что "Отряды гражданской самообороны Беларуси" были созданы в сентябре 2020 года под руководством гражданина Германии Хофмана Дениса Васильевича, 1986 года рождения.

Теги: #терроризм #суд #организация #беларусь
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