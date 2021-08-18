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20:11 18.08.2021

Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны из-за обстрела Золотого на Луганщине

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Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны из-за обстрела Золотого на Луганщине

Правоохранители Луганской области начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны российскими наемниками, которые накануне открыли минометный огонь по жилым улица населенного пункта Золотое-4 (Луганская обл), сообщает пресс-служба Луганской облпрокуратуры в среду.

"По материалам следствия, около 20:00 17 августа 2021 года незаконные вооруженные формирования оккупационной администрации РФ осуществили минометный обстрел жилых улиц Золотого-4 Северодонецкого района Луганщины. Вследствие открытия огня по гражданскому населению пострадала 48-летняя местная жительница. Ее госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой, множественными обломочными ранениями левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что такие действия российских наёмников представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, и противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно ст. 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции о защите жертв войны от 1949 г. и ст. 25 Гаагской конвенции 1907 года, что указывает на нарушение законов и обычаев войны со стороны наёмников, контролируемых Российской Федерацией.

"В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой задокументированы факты обстрела, обнаружено и изъято части боеприпаса, выпущенного из миномета калибра 82-мм, которые будут направлены для проведения соответствующих экспертиз и приобщены к материалам уголовного производства. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления", - подчеркивают в прокуратуре.

Как сообщалось, в Луганской области в районе линии разграничения за сутки 17 августа были обстреляны пять населенных пунктов. В результате обстрелов была ранена женщина, жительница Золотого-4.

Теги: #обстрел #прокуратура #луганская_область
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