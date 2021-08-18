Fozzy Group запускает собственный интернет-банкинг "Банк Власний Рахунок"

Группа компаний Fozzy Group запускает собственный цифровой банкинг "Банк Власний Рахунок".

Как сообщила группа изданию dev.ua, в настоящее время банк находится в процессе тестирования.

Разработкой программного обеспечения занимается IT-подразделение банка "Восток", который также является владельцем нового банка.

Новый банк также предлагает систему бонусов, которые начисляются за покупки. Их можно использовать при оплате в супермаркетах "Фора" и "Сильпо", и других магазинах Fozzy Group.

Согласно условиям, банк предлагает клиентам кредитный лимит до 100 тыс. грн, бесплатное пополнение карты в "Сильпо" и почтовых отделениях Justin, накопительный счет с 7% годовых.

Ранее Fozzy Group объявила о создании сети спортивных клубов "Apollo Next Спорт-Пространство".

Fozzy Group – один из крупнейших украинских ритейлеров почти с более чем 690 торговыми точками на всей территории страны. По состоянию на 2019 год общая площадь его магазинов превышала 1 млн кв. м. Компания развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты "Сильпо", оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash!, фармацевтические супермаркеты "Била ромашка", магазины персональной электроники Ringoo.