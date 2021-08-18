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19:47 18.08.2021

Пожар произошел на Бурштынской ТЭС, никто не пострадал - ГСЧС

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В маслобаке котлотурбинного цеха энергоблока №3 Бурштынской ТЭС ("ДТЭК Захидэнерго") произошел пожар, говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

По ее данным, сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 16:51, к тушению пожара было привлечено 57 человек и 17 единиц техники ГСЧС. На 18:15 открытого огня не наблюдается, есть сильное задымление.

В свою очередь в ДТЭК подтвердили, что пожар ликвидирован в 18:15, потерпевших нет.

"Отключение блока не повлияло на тепло- и электроснабжения Бурштынского энергоострова", - отметили в пресс-службе.

Теги: #тэс #украина #пожар
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