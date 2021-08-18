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19:19 18.08.2021

В аэропорту Кабула находятся около 4,5 тыс. американских военных - Пентагон

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В аэропорту Кабула находятся около 4,5 тыс. американских военных - Пентагон

Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в аэропорту афганской столицы Кабула теперь размещены около 4,5 тыс. американских военных, передает в среду CNN.

Кирби в среду заявил, что за последние 24 часа 18 военных самолетов C-17 и один самолет C-130 приземлились в аэропорту Кабула "с примерно 700 военнослужащими, а также дополнительным оборудованием". Таким образом, общее число американских военных в аэропорту Кабула на данный момент достигает примерно 4,5 тыс. человек.

Также за последние 24 часа 18 военных самолетов C-17 покинули Афганистан с 2 тыс. пассажиров на борту, в числе которых было 325 американцев.

Ранее американский генерал Хэнк Тэйлор, отвечающий за операции логистики в Пентагоне, обещал, что к вечеру вторника около 4 тыс. американских военнослужащих будут размещены на территории аэропорта Кабула. Он также отметил, что аэропорт Кабула "остается в безопасности". Генерал добавил, что "враждебных столкновений" с движением "Талибан" на фоне проведения эвакуации из Афганистана не происходит.

Теги: #сша #афганистан #ситуация #аэропорт
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