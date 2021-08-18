Разоблаченного украинскими контрразведчиками агента ФСБ приговорили к 8 годам тюрьмы за госизмену

Агента Федеральной службы безопасности Российской Федерации, который собирал информации о новейших украинских разработках в сфере ракетостроения и был разоблачен контрразведчиками Службы безопасности Украины, приговорили к 8 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба СБУ в среду.

"В законную силу вступил судебный приговор в отношении агента ФСБ РФ, который собирал данные о новейших украинских разработках ракетных комплексов. Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что досудебное расследование установило, что действуя по заданию спецслужб страны-агрессора злоумышленник намеревался получить сведения о новейшей военной разработке - ракетном комплексе "Нептун".

"Для этого он пытался завербовать военнослужащих одного из научно-исследовательских центров Вооруженных Сил Украины. Контрразведчики СБУ задержали агента при попытке передачи секретной технической документации современного ракетного комплекса", - подчеркивают в спецслужбе.

Уточняется, что Лисичанский городской суд Луганской области приговорил предателя к 8 годам лишения свободы.