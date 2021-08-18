События

18:46 18.08.2021

Разоблаченного украинскими контрразведчиками агента ФСБ приговорили к 8 годам тюрьмы за госизмену

1 мин читать
Разоблаченного украинскими контрразведчиками агента ФСБ приговорили к 8 годам тюрьмы за госизмену

Агента Федеральной службы безопасности Российской Федерации, который собирал информации о новейших украинских разработках в сфере ракетостроения и был разоблачен контрразведчиками Службы безопасности Украины, приговорили к 8 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба СБУ в среду.

"В законную силу вступил судебный приговор в отношении агента ФСБ РФ, который собирал данные о новейших украинских разработках ракетных комплексов. Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что досудебное расследование установило, что действуя по заданию спецслужб страны-агрессора злоумышленник намеревался получить сведения о новейшей военной разработке - ракетном комплексе "Нептун".

"Для этого он пытался завербовать военнослужащих одного из научно-исследовательских центров Вооруженных Сил Украины. Контрразведчики СБУ задержали агента при попытке передачи секретной технической документации современного ракетного комплекса", - подчеркивают в спецслужбе.

Уточняется, что Лисичанский городской суд Луганской области приговорил предателя к 8 годам лишения свободы.

Теги: #спецслужбы_рф #сбу #агент #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:49 17.08.2021
СБУ задержала лидера преступной группировки, которая сбывала боевые гранаты и взрывчатку

СБУ задержала лидера преступной группировки, которая сбывала боевые гранаты и взрывчатку

17:15 17.08.2021
Суд продлил еще на два месяца домашний арест Антоненко и обязательства для Дугарь

Суд продлил еще на два месяца домашний арест Антоненко и обязательства для Дугарь

10:41 17.08.2021
СБУ провела антитеррористические учения в Умани, чтобы иудеи смогли спокойно отпраздновать Новый год

СБУ провела антитеррористические учения в Умани, чтобы иудеи смогли спокойно отпраздновать Новый год

11:30 16.08.2021
В Херсонской области арестован пенсионер ВС СССР за шпионаж в пользу РФ

В Херсонской области арестован пенсионер ВС СССР за шпионаж в пользу РФ

03:43 15.08.2021
В суд направлен обвинительный акт в отношении "замминистра информации "ДНР"

В суд направлен обвинительный акт в отношении "замминистра информации "ДНР"

16:02 13.08.2021
Гостуризма просит СБУ проверить причастность "Клуба туристов Кулуар" к организации незаконного пребывания иностранных военных в Украине

Гостуризма просит СБУ проверить причастность "Клуба туристов Кулуар" к организации незаконного пребывания иностранных военных в Украине

09:36 13.08.2021
Правоохранители задержали двух бывших боевиков т.наз. Л/ДНР

Правоохранители задержали двух бывших боевиков т.наз. Л/ДНР

05:54 13.08.2021
Трое харьковских полицейских, скрывавших преступления ради статпоказателей, предстанут перед судом

Трое харьковских полицейских, скрывавших преступления ради статпоказателей, предстанут перед судом

17:52 12.08.2021
Правоохранители разоблачили схемы ввоза наркотиков в Украину под видом лекарств и косметической продукции

Правоохранители разоблачили схемы ввоза наркотиков в Украину под видом лекарств и косметической продукции

17:15 12.08.2021
СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в Донецкой и Луганской областях

СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в Донецкой и Луганской областях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПЦУ приглашает верующих встретить Вселенского патриарха Варфоломея в Киеве

ЕС, США и еще около 20 стран подписали совместное заявление в защиту прав женщин в Афганистане

Рада на внеочередной сессии 24 августа рассмотрит законопроект о большом Государственном Гербе

Самолет Минобороны ждет в Омане разрешения на эвакуацию украинцев и других граждан из Афганистана

Кабмин Украины разрешил лицам с одной дозой вакцины от COVID-19 пересекать границу без прохождения самоизоляции

ПОСЛЕДНЕЕ

В аэропорту Кабула находятся около 4,5 тыс. американских военных - Пентагон

Пожар произошел на Бурштынской ТЭС

ПЦУ приглашает верующих встретить Вселенского патриарха Варфоломея в Киеве

Тропический шторм Фред приближается к Нью-Йорку

Минреинтеграции осуждает очередные случаи незаконных задержаний в Крыму

С начала суток на Донбассе наблюдается тишина – штаб ООС

ЕС, США и еще около 20 стран подписали совместное заявление в защиту прав женщин в Афганистане

Рада на внеочередной сессии 24 августа рассмотрит законопроект о большом Государственном Гербе

Бежавший из Кабула президент Афганистана Гани находится в ОАЭ

Ожидается прибытие в Умань около 50 тыс. хасидов на празднование Рош ха-Шана – Нацполиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА