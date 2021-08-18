События

18:24 18.08.2021

Тропический шторм Фред приближается к Нью-Йорку

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Тропический шторм Фред приближается к Нью-Йорку

Тропический шторм Фред, который в среду утром обрушился на штат Западная Вирджиния, теперь угрожает наводнениями и сходом оползней в штате Нью-Йорк, сообщает агентство Associated Press.

Утром в среду около 25 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды: большинство из них - жители штатов Западная Вирджиния и Северная Каролина. Из-за большого количества оползней был закрыт проходящий через ущелье Нантахала отрезок шоссе "Интерстейт 19" в Северной Каролине.

Во вторник поступали сообщения о вызванных Фредом торнадо в штатах Джорджия и Северная Каролина.

В штате Теннесси из-за непогоды были закрыты школы, а людей, которые проживают в районе переполненных из-за дождя рек Френч-Брод, Ноличаки и Голубиной реки, эвакуировали.

Тропический шторм Фред сформировался неделю назад в районе Пуэрто-Рико, после чего направился на север в сторону побережья США.

Теги: #нью_йорк #шторм
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