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17:54 18.08.2021

С начала суток на Донбассе наблюдается тишина – штаб ООС

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С начала суток на Донбассе наблюдается тишина – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе соблюдают условия режима перемирия, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении в Фейсбуке в среду.

Отмечается, что украинская армия полностью контролирует ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил, сдерживая российских наёмников и соблюдая режим прекращения огня.

Теги: #оос #ситуация
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