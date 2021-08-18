Минреинтеграции осуждает очередные случаи незаконных задержаний в Крыму

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины осуждает очередные случаи незаконных задержаний во временно оккупированном Крыму.

"17 августа 2021 года, с самого утра в Бахчисарайском и Симферопольском районах АР Крым и Балаклавском и Нахимовском районах Севастополь одновременно было проведены незаконные обыски в домах крымских татар. По результатам так называемых "следственных действий" ФСБ РФ задержало 5 крымских татар - общественных активистов, участников правозащитного движения семей политзаключенных "Крымская солидарность": Рустема Мурасова, Рустема Таирова, Джеббара Бекирова, Завура Абдуллаева и Раифа Февзиева", - говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что эти люди известны своей гражданской позицией, систематически посещали политически мотивированные судебные заседания оккупационной власти для поддержки семей политзаключенных.

"Российские оккупанты продолжают политику репрессий в отношении крымских татар. Безоговорочным и очевидным является факт нарушения норм международного и международного гуманитарного права. И не менее очевидно, что действия РФ в очередной раз направлены на преследование представителей коренного народа", - подчеркивается в сообщении.

В ведомстве отмечают, что обыски и задержания проводились без соблюдения процессуальных гарантий.

В частности, во время обыска в доме Раифа Февзиева сотрудники оккупационных "силовых структур" подбросили литературу, которая тут же была "изъята" как запрещенная, также к Февзиеву не допустили адвоката.

В других случаях адвокаты не смогли присутствовать на месте проведения "следственных действий" из-за поспешности их совершения.

По результатам "судебных разбирательств" Бекирову и Февзиеву инкриминируют "организацию деятельности организации Хизб ут-Тахрир" (ч. 1 статьи 205.5 УК РФ), Таирову - "участие в деятельности организации Хизб ут-Тахрир" (ч. 2 статьи 205.5 УК РФ).

Задержанных оставили под стражей до 11 и 12 октября 2021 года, а заседание по Мурасову и Абдуллаеву запланировано на 18 августа 2021 года.

"По аналогичным обвинениям 16 августа 2021 года Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону были вынесены неправосудные приговоры еще по четырем гражданам Украины - Ленуру Халилову, Руслану Месутову, Руслану Нагаеву и Эльдару Кантемирову", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркивают, что Российская Федерация продолжает оказывать давление на крымскотатарское сообщество, пытаясь подорвать солидарность сопротивления незаконному политически мотивированному преследованию.

"Такая репрессивная политика страны-оккупанта не имеет оправдания. Лица, причастные к нарушениям прав человека на временно оккупированной территории, понесут ответственность за свои действия", - заверяют в ведомстве.