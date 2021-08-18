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16:21 18.08.2021

Зеленский у трети украинцев вызывает в основном негативные эмоции - соцопрос

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Зеленский у трети украинцев вызывает в основном негативные эмоции - соцопрос

Президент Украины Владимир Зеленский вызывает преимущественно негативные эмоции у 33,7% украинцев, у 19,2% преимущественно положительные, у 28,7% в равной степени негативные и позитивные, а у 13,9% каких-либо эмоций не вызывает, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа.

При этом по сравнению с мартом баланс эмоциональных оценок Зеленского улучшился с -20,2 до -14,5.

47,5% респондентов считают, что личностные качества Зеленского в большей степени не соответствуют должности президента Украины, 17,6% считают, что отвечают. Этот баланс несколько снизился – с -29,0 в марте до -29,9 в июле-августе.

Оценивая по 5-балльной шкале наличие о Зеленского профессионального опыта и компетентности, чтобы быть главой государства, 53,9% опрошенных выбрали баллы "1" или "2", соответствующие низким оценкам опыта и компетентности, а 19,0% - баллы "4" или "5". Баланс опыта и компетентности вырос с -42,4 до -34,9.

42,2% опрошенных оценивают имеющиеся результаты деятельности Зеленского на посту президента Украины преимущественно негативно, 13,9% - преимущественно положительно. Баланс текущих достижений с марта почти не изменился.

У 39,5% респондентов ожидания от дальнейшей деятельности Зеленского на посту президента преимущественно негативные, у 18,9% - преимущественно позитивные, баланс с марта почти не изменился.

Отвечая на вопрос, как бы они отнеслись, если бы Зеленский заявил, что на следующих президентских выборах будет повторно баллотироваться на пост президента Украины, 21,9% заявили - положительно, 48% - отрицательно, 18,5% - безразлично.

В региональном разрезе более позитивным отношением к Зеленскому характеризуется запад, центр и юг страны, более отрицательным - восток. При этом по сравнению с первой волной исследования оценки среди жителей центра страны значительно улучшились, но несколько ухудшились оценки на юге и востоке.

С ростом возраста оценки преимущественно ухудшаются. При этом по сравнению с данными предыдущего исследования почти во всех возрастных группах оценки улучшились в той или иной мере, за исключением группы респондентов в возрасте 60 лет и старше, где осталось без изменений. Респонденты в возрасте от 18 до 29 лет вышли в положительный диапазон общих оценок, а единственным критерием, по которому для этой группы наблюдаются негативные оценки, является профессиональный.

Женщины склонны давать более положительные оценки, чем мужчины. Тем не менее, ощутимо улучшение оценок произошло именно среди респондентов мужского пола.

В ходе исследование было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных регионах Украины по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность без учета дизайн-эффекта не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Теги: #зеленский #украинцы #эмоции
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