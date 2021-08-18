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15:59 18.08.2021

Ожидается прибытие в Умань около 50 тыс. хасидов на празднование Рош ха-Шана – Нацполиция

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Ожидается прибытие в Умань около 50 тыс. хасидов на празднование Рош ха-Шана – Нацполиция

По данным Национальной полиции Украины, в 2021 году в Умань для празднования Рош ха-Шана могут прибыть около 50 тыс. паломников-хасидов, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко на встрече с послом Израиля Михаэлем Бродским.

"И сейчас наша главная задача - чтобы гости чувствовали себя в безопасности. У нас полное взаимодействие с израильскими полицейскими, которые вместе с нами несут службу в Умани. На все события, которые будут происходить, мы будем очень быстро и своевременно реагировать. Национальная полиция и полиция Черкасской области сейчас на усиленном варианте несения службы", - заявил Клименко, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Бродский, в свою очередь, отметил отлаженную работу между полицейскими Украины и Израиля по опыту предыдущих лет.

"Полицейские Израиля приезжают сюда для помощи, но мы понимаем, что на вас возлагается вся ответственность. И благодаря вашей работе и профессионализму мы можем приезжать на празднование Рош ха-Шана каждый год", - подчеркнул посол.

Клименко уточнил, что одновременно пока усилено присутствие правоохранителей в аэропортах.

"Мы работаем вместе с пограничной, миграционной службой для того, чтобы люди могли заехать и в безопасности отметить праздник", - рассказал он.

Теги: #хасиды #умань
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