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15:14 18.08.2021

Большинство украинцев считают, что выборам в ОРДЛО должна предшествовать демилитаризация региона - соцопрос

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Большинство украинцев считают, что выборам в ОРДЛО должна предшествовать демилитаризация региона - соцопрос

Большинство украинцев (60%), считают, что в неподконтрольных правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) сначала должен быть осуществлен вывод российских военных, обезоруживание боевиков и установление украинского контроля над своей границей с РФ, а затем только проводиться выборы, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа.

Лишь 13% придерживаются мнения, что сначала на этих территориях должны состояться выборы, а уже после этого ˗ вывод российских военных, обезоруживание боевиков и установление контроля Украины над границей.

Точки зрения, что демилитаризация и восстановление украинского контроля над границей должна предшествовать выборам в ОРДЛО, придерживается абсолютное большинство респондентов в западном (83%), центральном (64%) и южном (56%) регионах Украины и относительное большинство в восточном (35% при 26% тех, кто придерживается противоположной точки зрения).

Такого же мнения придерживаются абсолютное большинство украиноязычных респондентов (69% против 11%) и относительное большинство русскоязычных (45% против 16%).

За демилитаризацию и восстановление украинского контроля над ОРДЛО перед выборами выступает абсолютное большинство избирателей партии "Европейская солидарность" (80,5%), ВО "Батькивщина" (71,5%), партии "Слуга народа" (62%). Среди электората партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 32% выступают за то, чтобы сначала проводить выборы, в уже потом выводить с этих территорий российских военных, обезоруживать боевиков и устанавливать контроль Украины над границей, а противоположную точку зрения поддерживают лишь 21% избирателей этой партии, хотя больше среди них тех, кто не определился по этому вопросу (41%).

Исследование проводилось методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

 

Теги: #опрос #ордло #выборы
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