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14:19 18.08.2021

Украину в I пол.-2021 посетило на 31% меньше иностранцев

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Украину в I пол.-2021 посетило на 31% меньше иностранцев

Украину в январе-июне 2021 года посетило 1,4 млн иностранцев, что на 31% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 75% меньше, чем в первом полугодии 2019 года, сообщило Государственное агентство развития туризма (ГАРТ), ссылаясь на данные Госпогранслужбы.

Согласно пресс-релизу, в целом количество посетителей Украины в первом полугодии текущего года увеличилось на 9% по сравнению со вторым полугодием 2020-го.

"Первое полугодие 2021 года ознаменовалось постепенным восстановлением туристических потоков как в Украине, так и в мире. Наблюдаем значительный прирост посетителей за второй квартал 2021 года, их количество в 4 раза превысило количество лиц, принятых за соответствующий период 2020 года, и составило 3,4 млн", – сообщило агентство в Facebook в среду.

За указанный период в Украине в 40 раз увеличилось количество туристов из Саудовской Аравии (14 тыс. человек), на 69,6% – из США (34 тыс.), на 26% – из Израиля (26,6 тыс.), на 100% – из Армении (7 тыс.), на 40% – из Грузии (15,5 тыс.) и на 67% – из Азербайджана (16 тыс.). При этом больше всего Украину посещали граждане Молдовы – 368 тыс. человек.

По данным ГАРТ, 70% посетивших Украину в январе-июне иностранцев составляют европейцы, что на 10% меньше прошлогоднего показателя. При этом посетителей из стран Азии стало больше на 8%, их доля составила 24%.

Агентство сообщило, что в первом полугодии 2021 года украинцы на 15% больше выезжают заграницу, чем в прошлом году, – 5,7 млн человек.

"Традиционным туристическим направлением остаются такие страны как Турция (составляет 774 тыс.) и Египет – количество туристов увеличилось на 88% и составляет 705 тыс.", – указывается в сообщении.

При этом значительно увеличилось количество туристов, направляющихся в Доминиканскую Республику, – на 238%, до 35 тыс. человек.

Теги: #туризм #украина
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