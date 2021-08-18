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14:01 18.08.2021

Одесская ОГА инициирует перенос начала учебного года на 20 сентября, чтобы заработать на "бархатном сезоне"

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Одесская ОГА инициирует перенос начала учебного года на 20 сентября, чтобы заработать на "бархатном сезоне"

Одесская областная государственная администрация во главе с руководителем Сергеем Гриневецким выступила с инициативой переноса начала учебного года в учреждениях общего среднего образования и высших учебных заведениях с 1 на 20 сентября.

Как сообщается на сайте обладминистрации, эту инициативу поддержали отдельные парламентарии от Одесской области, а также руководство Николаевской и Херсонской областных госадминистраций.

На рабочем заседании областного научно-экспертного совета при обламинистрации выступили директор департамента экономической политики и стратегического планирования обладминистрации Дмитрий Радулов и ученый секретарь Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, Нина Хумарова, которые отметили важность возможного экономического эффекта от продления туристического сезона для социально-экономического развития Одесской области.

"Исторически сложилось, что курортный сезон в Одесской области обычно начинался с середины мая. Однако несколько последних лет наблюдается тенденция изменения климатических условий: май и июнь сопровождаются частыми осадками, ветрами и отсутствием тепла, а о сентябре туристы отзываются как о "бархатном сезоне", то есть лучшем времени для приезда в приморские регионы Одесской, Николаевской и Херсонской областей… В этом году открытие курортного сезона не сопровождается туристическим бумом, при этом продление официального туристического сезона и использования для развития туристического потенциала южных регионов "бархатного сезона" сентября увеличит поступления в бюджеты и предоставит рабочие места тысячам жителей", - сказал Радулов.

По предварительным расчетам указанного Института проблем рынка, в сентябре приморские регионы могут дополнительно получить около 600 млн грн в местные бюджеты в сфере индустрии гостеприимства и экономики впечатлений, из которых 50% приходится на Одесскую область.

В обладминистрации отмечают, что практика переменного расписания начале учебного года в зависимости от региона и климатических условий является распространенной за рубежом, в частности, в Болгарии, Грузии, Испании, Италии, Нидерландах, Румынии, США.

Теги: #туризм #учебный_год #одесская_область
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