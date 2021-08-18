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13:49 18.08.2021

В Черном море произошла утечка нефти из терминала CPC - Ассоциация реинтеграции Крыма

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В Черном море произошла утечка нефти из терминала CPC - Ассоциация реинтеграции Крыма

Утечка 100 тонн нефти произошла 7 августа в Черное море возле Новороссийска (РФ) из терминала, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (CPC), Европейское агентство окружающей среды расследует инцидент, сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма.

"CPC… сократил расходы на противодействие загрязнению в 2019-2020 годах. Как следствие, в настоящее время у CPC нет специальных судов для противодействия утечкам нефти в Черном море. 11 августа эта нефтяное пятно переместилась к берегам города Анапы… Поскольку природа черноморских течений является прогнозируемой, вскоре это нефтяное пятно окажется у берегов Крымского полуострова с его уникальными подводными экологическими системами, включая Опукский заповедник… на южном побережье Керченского полуострова", - сообщается на сайте Ассоциации.

В организации отметили, что акционерами CPC являются российское государственное монопольное предприятие "Роснефть", казахстанское предприятие "КазМунайГаз" (19%), американский "Шеврон" (15%) и итальянский концерн "Эни" (2%). Компании Казахстана, США и Италии и компетентные органы этих стран были извещены о ситуации.

Ассоциация сообщает, что 16 августа направила обращения в межправительственные и независимые организации в связи с инцидентом. "Последствия этого масштабного загрязнения нефтью будут иметь негативное влияние на все экосистемы Черного моря. Мы призвали вышеуказанные структуры и органы власти немедленно предпринять все соответствующие информационные, политические и правовые меры и сообщить нам об их результатах. По нашему представлению Европейское агентство окружающей среды уже сообщило нам о своем расследовании по этому вопросу", - говорится в сообщении.

Теги: #черное_море #утечка #нефть
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