Кабмин установил переходный период внедрения новых норм питания в школах

Кабинет министров Украины до конца 2021 года установил переходный период внедрения новых норм питания в учреждениях образования и детских заведениях отдыха и оздоровления.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в среду.

Согласно тексту документа, также устанавливается мораторий на применение штрафных санкций по результатам проверок, проведенных до 1 января 2022 года, в случае нарушения требований норм питания.