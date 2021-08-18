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13:34 18.08.2021

Кабмин установил переходный период внедрения новых норм питания в школах

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Кабмин установил переходный период внедрения новых норм питания в школах

Кабинет министров Украины до конца 2021 года установил переходный период внедрения новых норм питания в учреждениях образования и детских заведениях отдыха и оздоровления.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в среду.

Согласно тексту документа, также устанавливается мораторий на применение штрафных санкций по результатам проверок, проведенных до 1 января 2022 года, в случае нарушения требований норм питания.

Теги: #питание #школы
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