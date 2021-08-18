Киевская ОГА начала борьбу с нелегальными перевозчиками

В Киевской области 17 августа состоялась проверка работы внутриобластного пассажирского транспорта в части наличия на маршрутах нелегальных перевозчиков.

Как отмечается в сообщении на сайте Киевской облгосадминистрации, инспекцию проводили представители ее управления пассажирских перевозок совместно с Главным управлением Службы безопасности Украины в Киевской области, Национальной полицией, Главным управлением Гоструда и "Укртрансбезопасностью".

По результатам проверки были выявлены перевозчики, которые самовольно организовали маршрут по направлению "Мироновка - Киев" без разрешительных документов, о чем было возбуждено административное производство, составлены протоколы и изъято одно транспортное средство. В дальнейшем соответствующие материалы будут переданы в суд.

Такие совместные проверки будут проходить и в дальнейшем, подчеркнул глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин, которого цитирует пресс-служба администрации

"Нелегальные пассажирские перевозки - это прежде всего нарушение прав граждан на комфортные и безопасные перевозки, пренебрежение элементарными правилами безопасности. Кроме того, это еще и недополучение средств бюджетом за неуплату налогов и социальных взносов", - пояснил он.