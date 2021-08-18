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13:23 18.08.2021

В Украине пункты вакцинации должны работать в выходные и праздничные дни бесперебойно - премьер

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В Украине пункты вакцинации должны работать в выходные и праздничные дни бесперебойно - премьер

Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 должны работать в выходные и праздничные дни бесперебойно, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Важно, чтобы на выходные и в праздничные дни у людей была возможность вакцинироваться... Так что, как мы и обсуждали с министром здравоохранения, на выходных и в праздничные дни пункты вакцинации должны работать бесперебойно", – сказал он, открывая заседание правительства в среду.

"Мы призываем местную власть также активизировать свою работу", – добавил он.

Шмыгаль добавил, что Украина вышла на 1 млн прививок от COVID-19 еженедельно.

Ранее Киевская горгосадминистрация сообщала, что вакцинация жителей столицы от коронавирусной инфекции COVID-19 будет приостановлена на два праздничных дня, 23 и 24 августа, в связи с празднованием годовщины независимости Украины.

Теги: #шмыгаль #вакцинация #covid_19
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