События

13:11 18.08.2021

В Днепровском районе Киева застрелен мужчина, полиция устанавливают обстоятельства преступления

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В Днепровском районе Киева застрелен мужчина, полиция устанавливают обстоятельства преступления

Тело мужчины, предварительно, с огнестрельными ранениями обнаружено на ул.Новаторов в Днепровском районе Киева в среду, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

"Около 11.30 в столичную полицию по спецлинии 102 позвонил мужчина с сообщением о том, что на улице Новаторов неизвестные избили и выстрелили в прохожего… Полицейские обнаружили тело мужчины с травмами головы и туловища, вероятно, огнестрельными. Предварительно установлено, что на потерпевшего совершили нападение неизвестные, избили и выстрелили в его сторону, после чего скрылись", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

Сотрудники полиции продолжают работать на месте и собирать информацию, которая поможет установить обстоятельства и лиц, причастных к преступлению.

Теги: #киев #убийство
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