События

12:40 18.08.2021

В Киеве в среду ограничат движение из-за репетиции парада

2 мин читать
В Киеве в среду ограничат движение из-за репетиции парада

В Киеве в среду, 18 августа, предусмотрены масштабные перекрытия и изменения движения общественного транспорта в связи с проведением первой репетиции военного парада ко Дню Независимости, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня, 18 августа, в центре столицы состоится первая репетиция парада войск по улице Крещатик и Майдане Независимости, а также артиллерийского салюта на Трухановом острове", - указывается в сообщении.

Всего будут проведены три репетиции, 18, 20 и 22 августа, во время которых с 15:30 до 01:15 запланировано временное ограничение движения и изменение маршрутов общественного транспорта.

Ограничения движения будут действовать во время движения сводной механизированной колонны к месту проведения репетиций на ул. Крещатик и Майдане Независимости, при возвращении к месту тренировки для второго прохождения механизированной колонны в полном составе, а также после завершения репетиций.

Кроме того, 18, 20 и 22 августа из 15:30 до 01:15 запланировано ограничение движения транспортных средств по ул. Льва Толстого (на участке от ул. Терещенковской до площади Льва Толстого) и на ул. Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска до ул. Игоревской). На время ограничения движения будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта. При необходимости будет организована работа дополнительных автобусных маршутов.

Полный список перекрытых улиц и изменений в маршруты общественного транспорта обнародован на сайте КГГА.

Также 18, 20, 22 и 24 августа приостановят функционирования парковки, в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов, на бульваре ​​Леси Украинский (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Во время тренировок 18, 20, 22 августа будет ограничен доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.

Теги: #транспорт #репетиция #движение #ограничение #парад
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:25 18.08.2021
Киевская ОГА начала борьбу с нелегальными перевозчиками

Киевская ОГА начала борьбу с нелегальными перевозчиками

08:59 14.08.2021
На Днепре в Киеве состоялась репетиция парада ВМС Украины ко Дню Независимости

На Днепре в Киеве состоялась репетиция парада ВМС Украины ко Дню Независимости

05:12 14.08.2021
В Киеве перекроют центр в связи с проведением парада войск 24 августа в День Независимости Украины

В Киеве перекроют центр в связи с проведением парада войск 24 августа в День Независимости Украины

01:49 14.08.2021
В Киеве ограничат движение транспорта из-за проведения фестиваля к 30-летию независимости Украины

В Киеве ограничат движение транспорта из-за проведения фестиваля к 30-летию независимости Украины

17:50 13.08.2021
На сети "Укрзализныци" стоят без движения почти 1,6 тыс. вагонов

На сети "Укрзализныци" стоят без движения почти 1,6 тыс. вагонов

12:14 13.08.2021
Подольско-Воскресенский переход планируют открыть для автомобилей до конца года

Подольско-Воскресенский переход планируют открыть для автомобилей до конца года

04:38 13.08.2021
В Киеве частично ограничат движение транспорта на ул. Осиповского

В Киеве частично ограничат движение транспорта на ул. Осиповского

17:12 11.08.2021
"Укрзализныця" планирует закупать импортные пассажирские вагоны – новый и.о. главы компании

"Укрзализныця" планирует закупать импортные пассажирские вагоны – новый и.о. главы компании

14:49 11.08.2021
Зеленский подписал законы о стимулировании развития отрасли экологического транспорта в Украине

Зеленский подписал законы о стимулировании развития отрасли экологического транспорта в Украине

13:05 11.08.2021
В Киеве вечером вход на три станции метро могут ограничить из-за футбола на НСК "Олимпийский"

В Киеве вечером вход на три станции метро могут ограничить из-за футбола на НСК "Олимпийский"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине пункты вакцинации должны работать в выходные и праздничные дни бесперебойно - премьер

В Днепровском районе Киева застрелен мужчина, полиция устанавливают обстоятельства преступления

Самолет Минобороны вылетел в Афганистан для возможной эвакуации украинских граждан – МИД

В Афганистане нет украинских военнослужащих, только частные лица - Кулеба

Известная режиссер Сахра Карими эвакуирована из Афганистана в Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине пункты вакцинации должны работать в выходные и праздничные дни бесперебойно - премьер

В Днепровском районе Киева застрелен мужчина, полиция устанавливают обстоятельства преступления

На севере и западе Украины продолжится похолодание, в центре, на востоке и юге страны - дожди с градом

Ситуация в Афганистане стабилизируется, но остается шаткой - Джонсон

Правоохранители проводят обыск в департаменте образования и науки КГГА

Поведение талибов изменилось, они помогают в эвакуации из кабульского аэропорта - начштаба обороны Британии

Группа молдавских военнослужащих примет участие в параде по случаю Дня независимости Украины

Самолет Минобороны вылетел в Афганистан для возможной эвакуации украинских граждан – МИД

В КП "Соломенка-Сервис" идут обыски по делу о хищении 5 млн грн на реконструкции школы

"Автомагистраль-Юг" до конца года капитально отремонтирует 8 км трассы Борисполь-Мариуполь в Киевской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА