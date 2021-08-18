В Киеве в среду ограничат движение из-за репетиции парада

В Киеве в среду, 18 августа, предусмотрены масштабные перекрытия и изменения движения общественного транспорта в связи с проведением первой репетиции военного парада ко Дню Независимости, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня, 18 августа, в центре столицы состоится первая репетиция парада войск по улице Крещатик и Майдане Независимости, а также артиллерийского салюта на Трухановом острове", - указывается в сообщении.

Всего будут проведены три репетиции, 18, 20 и 22 августа, во время которых с 15:30 до 01:15 запланировано временное ограничение движения и изменение маршрутов общественного транспорта.

Ограничения движения будут действовать во время движения сводной механизированной колонны к месту проведения репетиций на ул. Крещатик и Майдане Независимости, при возвращении к месту тренировки для второго прохождения механизированной колонны в полном составе, а также после завершения репетиций.

Кроме того, 18, 20 и 22 августа из 15:30 до 01:15 запланировано ограничение движения транспортных средств по ул. Льва Толстого (на участке от ул. Терещенковской до площади Льва Толстого) и на ул. Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска до ул. Игоревской). На время ограничения движения будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта. При необходимости будет организована работа дополнительных автобусных маршутов.

Полный список перекрытых улиц и изменений в маршруты общественного транспорта обнародован на сайте КГГА.

Также 18, 20, 22 и 24 августа приостановят функционирования парковки, в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов, на бульваре ​​Леси Украинский (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Во время тренировок 18, 20, 22 августа будет ограничен доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.