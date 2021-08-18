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12:24 18.08.2021

Ситуация в Афганистане стабилизируется, но остается шаткой - Джонсон

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Ситуация в Афганистане стабилизируется, но остается шаткой - Джонсон

Глава британского правительства Борис Джонсон полагает, что обстановка в Афганистане стабилизируется, при этом он признал, что не ожидал настолько стремительной смены власти в этой стране.

"С выходных дней ситуация в стране стабилизируется, хоть и остается шаткой", - сказал он, выступая в среду перед парламентариями.

По словам премьера, "представители Великобритании на местах (в Афганистане) делают все от них зависящее для того, чтобы завершить эвакуацию настолько быстро, насколько это возможно".

"На данный момент справедливо было бы сказать, что "Талибан" позволяет, чтобы эвакуация продолжалась", - отметил Джонсон.

При этом он подчеркнул, что крушение прежней власти в Афганистане случилось "даже быстрее, чем полагали сами талибы".

Теги: #афганистан #ситуация #джонсон
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