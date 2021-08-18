В КП "Соломенка-Сервис" идут обыски по делу о хищении 5 млн грн на реконструкции школы

В служебных помещениях коммунального предприятия "Соломенка-Сервис" проходят обыски по факту растраты средств местного бюджета, выделенных на проведение реконструкции средней общеобразовательной школы в Соломенском районе города Киева.

Как сообщается в Телеграм-канале Киевской городской прокуратуры, обыски проходят в среду в рамках производства, открытого по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) на основании постановлений суда по адресам офисных помещений КП и подрядной организации.

"Коммунальное предприятие заключило с подрядной организацией договора на проведение работ по реконструкции средней общеобразовательной школы на проспекте Отрадном в Соломенском районе города Киева. В соответствии с договорами стоимость работ составила более 230 млн грн, которые коммунальным предприятием перечислены подрядной организации. После окончания работ директор коммунального предприятия вместе с уполномоченным лицом на осуществление технического надзора принял и подтвердил соответствие актов приемки выполнения строительных работ по объекту, в которые внесена заведомо недостоверная информация о фактических объемах и стоимости выполненных строительных работ", - говорится в сообщении.

Следствие установило завышение подрядной организацией в актах приемки фактических объемов и стоимости выполнения работ на сумму почти 5 млн грн. У предприятий-субподрядчиков обнаружены признаки фиктивности - не отчитывались в налоговый орган, не имели производственных и трудовых мощностей, а документооборот между предприятиями осуществлялся с целью сокрытия хищения средств местного бюджета.

Как сообщалось, по итогам проведенных во вторник, 17 августа, в управлениях Святошинской и Соломенской районных государственных администраций, было сообщено о подозрении лицам, причастным к присвоению и растрате средств столичного и государственного бюджетов. Причинение убытков городскому бюджету при проведении реконструкции учебных заведений было подтверждено экспертизами. Кроме того, было сообщено о подозрении ряду должностных лиц, причастных к расхищению бюджетных средств на ремонте дорог в Соломенском районе.