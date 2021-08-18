События

11:59 18.08.2021

В КП "Соломенка-Сервис" идут обыски по делу о хищении 5 млн грн на реконструкции школы

2 мин читать
В КП "Соломенка-Сервис" идут обыски по делу о хищении 5 млн грн на реконструкции школы

В служебных помещениях коммунального предприятия "Соломенка-Сервис" проходят обыски по факту растраты средств местного бюджета, выделенных на проведение реконструкции средней общеобразовательной школы в Соломенском районе города Киева.

Как сообщается в Телеграм-канале Киевской городской прокуратуры, обыски проходят в среду в рамках производства, открытого по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) на основании постановлений суда по адресам офисных помещений КП и подрядной организации.

"Коммунальное предприятие заключило с подрядной организацией договора на проведение работ по реконструкции средней общеобразовательной школы на проспекте Отрадном в Соломенском районе города Киева. В соответствии с договорами стоимость работ составила более 230 млн грн, которые коммунальным предприятием перечислены подрядной организации. После окончания работ директор коммунального предприятия вместе с уполномоченным лицом на осуществление технического надзора принял и подтвердил соответствие актов приемки выполнения строительных работ по объекту, в которые внесена заведомо недостоверная информация о фактических объемах и стоимости выполненных строительных работ", - говорится в сообщении.

Следствие установило завышение подрядной организацией в актах приемки фактических объемов и стоимости выполнения работ на сумму почти 5 млн грн. У предприятий-субподрядчиков обнаружены признаки фиктивности - не отчитывались в налоговый орган, не имели производственных и трудовых мощностей, а документооборот между предприятиями осуществлялся с целью сокрытия хищения средств местного бюджета.

Как сообщалось, по итогам проведенных во вторник, 17 августа, в управлениях Святошинской и Соломенской районных государственных администраций, было сообщено о подозрении лицам, причастным к присвоению и растрате средств столичного и государственного бюджетов. Причинение убытков городскому бюджету при проведении реконструкции учебных заведений было подтверждено экспертизами. Кроме того, было сообщено о подозрении ряду должностных лиц, причастных к расхищению бюджетных средств на ремонте дорог в Соломенском районе.

Теги: #киев #обыск #кп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:11 18.08.2021
В Днепровском районе Киева застрелен мужчина, полиция устанавливают обстоятельства преступления

В Днепровском районе Киева застрелен мужчина, полиция устанавливают обстоятельства преступления

12:21 18.08.2021
Правоохранители проводят обыск в департаменте образования и науки КГГА

Правоохранители проводят обыск в департаменте образования и науки КГГА

06:42 18.08.2021
Ожидается частичное ограничение движения общественного транспорта на ул. Н. Гринченко из-за ремонта дороги

Ожидается частичное ограничение движения общественного транспорта на ул. Н. Гринченко из-за ремонта дороги

20:22 17.08.2021
В Киеве провели обыски в Святошинской и Соломенской РГА, ряду чиновников сообщено о подозрении

В Киеве провели обыски в Святошинской и Соломенской РГА, ряду чиновников сообщено о подозрении

17:57 17.08.2021
ГБР открывает дело по факту избиения правоохранителями активистов на Аллее Небесной сотни

ГБР открывает дело по факту избиения правоохранителями активистов на Аллее Небесной сотни

15:54 17.08.2021
Организаторы инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни согласились на демонтаж конструкций

Организаторы инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни согласились на демонтаж конструкций

14:35 17.08.2021
Кличко поручил городскому благоустройству убрать инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни

Кличко поручил городскому благоустройству убрать инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни

14:24 17.08.2021
Инсталляция на Институтской должна была показать периоды, через которые Украина прошла для обретения Независимости – Никифоров

Инсталляция на Институтской должна была показать периоды, через которые Украина прошла для обретения Независимости – Никифоров

14:08 17.08.2021
Правоохранители задержали одного из активистов, демонтировавших инсталляцию на Майдане Независимости

Правоохранители задержали одного из активистов, демонтировавших инсталляцию на Майдане Независимости

12:24 17.08.2021
В Киеве проходят обыски по делу о завышении стоимости ремонта дворовых проездов – прокуратура

В Киеве проходят обыски по делу о завышении стоимости ремонта дворовых проездов – прокуратура

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине пункты вакцинации должны работать в выходные и праздничные дни бесперебойно - премьер

В Днепровском районе Киева застрелен мужчина, полиция устанавливают обстоятельства преступления

В Киеве в среду ограничат движение из-за репетиции парада

Самолет Минобороны вылетел в Афганистан для возможной эвакуации украинских граждан – МИД

В Афганистане нет украинских военнослужащих, только частные лица - Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине пункты вакцинации должны работать в выходные и праздничные дни бесперебойно - премьер

На севере и западе Украины продолжится похолодание, в центре, на востоке и юге страны - дожди с градом

В Киеве в среду ограничат движение из-за репетиции парада

Ситуация в Афганистане стабилизируется, но остается шаткой - Джонсон

Поведение талибов изменилось, они помогают в эвакуации из кабульского аэропорта - начштаба обороны Британии

Группа молдавских военнослужащих примет участие в параде по случаю Дня независимости Украины

Самолет Минобороны вылетел в Афганистан для возможной эвакуации украинских граждан – МИД

"Автомагистраль-Юг" до конца года капитально отремонтирует 8 км трассы Борисполь-Мариуполь в Киевской области

Минобороны привлекло к ответственности ряд должностных лиц ВСУ за неправомерные выплаты и компенсации

В Афганистане нет украинских военнослужащих, только частные лица - Кулеба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА