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11:54 18.08.2021

"Автомагистраль-Юг" до конца года капитально отремонтирует 8 км трассы Борисполь-Мариуполь в Киевской области

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"Автомагистраль-Юг" до конца года капитально отремонтирует 8 км трассы Борисполь-Мариуполь в Киевской области

Компания "Автомагистраль-Юг" завершит капитальный ремонт участка автодороги Н-08 Борисполь-Мариуполь протяженностью 8,3 км до конца текущего года.

Как сообщается на официальной Facebook-странице президентской программы "Большое строительство", в настоящее время дорожные бригады компании проводят фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия и удаление кустарников и мелколесья. Вскоре на участке начнется устройство слоя усиленного дорожного основания из щебеночного материала, обработанного комплексным вяжущим.

Капитальный ремонт предусматривает устройство трех слоев асфальтобетонного покрытия, укрепление откосов, устройство съездов и примыканий, укрепление обочины, устройство водосбросов, обустройство автопавильонов на остановках общественного транспорта, устройство островков безопасности на пешеходных переходах, устройство тротуаров, бортового камня, площадки для отдыха и габаритно-весовой контроля.

Кроме того, планируется устройство освещения, установка барьерного ограждения, установка новых дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

Трасса Н-08 - автомобильная дорога национального значения протяженностью 650,7 км. Проходит по территории Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что одна из задач президентской программы - до конца 2023 года отстроить всю сеть общегосударственных дорог, которая составляет около 20 тыс. км.

 

Теги: #киевская_область #большое_строительство #автомагистраль_юг
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