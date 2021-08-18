События

11:27 18.08.2021

Правоохранители проводят обыск в департаменте образования и науки КГГА

1 мин читать
Правоохранители проводят обыск в департаменте образования и науки КГГА

Правоохранители проводят обыски в департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации, сообщила директор департамента Елена Фиданян.

"В департаменте обыск", - написала Фиданян в соцсети Facebook.

Информация о том, кем именно и в рамках какого производства проходят обыски, пока не разглашается.

Как сообщалось, 17 августа правоохранители провели обыск в управлении образования Святошинской районной государственной администрации Киева, по итогам которого начальнику управления было сообщено о подозрении в растрате средств городского бюджета, выделенных на реконструкцию учебных заведений.

Теги: #кгга #образование #департамент #обыск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:23 16.08.2021
В КГГА расценивают новые обыски в транспортном департаменте как продолжение системного давления на городскую власть

В КГГА расценивают новые обыски в транспортном департаменте как продолжение системного давления на городскую власть

11:42 16.08.2021
Обыски идут в Печерском райуправлении образования в Киеве

Обыски идут в Печерском райуправлении образования в Киеве

05:15 16.08.2021
Министр образования Афганистана заявила, что не покинет родину и продолжит отстаивать права женщин

Министр образования Афганистана заявила, что не покинет родину и продолжит отстаивать права женщин

12:37 15.08.2021
В Киеве на два дня приостановят вакцинацию из-за празднования Дня независимости

В Киеве на два дня приостановят вакцинацию из-за празднования Дня независимости

15:41 10.08.2021
Недопуск невакцинированных педагогов к работе в школе является незаконным – образовательный омбудсмен

Недопуск невакцинированных педагогов к работе в школе является незаконным – образовательный омбудсмен

14:37 10.08.2021
Власть Киева не давала никаких разрешений на организацию и проведение съемок на Софийской площади

Власть Киева не давала никаких разрешений на организацию и проведение съемок на Софийской площади

09:43 10.08.2021
Количество сделанных в Киеве прививок от Covid-19 превысило миллион - горадминистрация

Количество сделанных в Киеве прививок от Covid-19 превысило миллион - горадминистрация

13:36 05.08.2021
На Харьковщине проводятся обыски по делу, фигурантами в котором выступают члены Нацкорпуса

На Харьковщине проводятся обыски по делу, фигурантами в котором выступают члены Нацкорпуса

15:58 29.07.2021
В Киеве разрабатывается алгоритм внедрения спецпропусков для проезда в транспорте на случай введения локдауна – Поворозник

В Киеве разрабатывается алгоритм внедрения спецпропусков для проезда в транспорте на случай введения локдауна – Поворозник

12:57 29.07.2021
Киев предложит локацию для Музея современного искусства – КГГА

Киев предложит локацию для Музея современного искусства – КГГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Афганистане нет украинских военнослужащих, только частные лица - Кулеба

Известная режиссер Сахра Карими эвакуирована из Афганистана в Украину

Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 17 человек

В Украине за сутки зафиксировано 1447 новых случаев заболеваний Сovid-19, выздоровели 712 человек, 40 умерли

ЦИК ожидает выводов Донецкой и Луганской ОГА-ВГА о возможности проведения первых местных выборов в октябре 2021 г.

ПОСЛЕДНЕЕ

Минобороны привлекло к ответственности ряд должностных лиц ВСУ за неправомерные выплаты и компенсации

В Афганистане нет украинских военнослужащих, только частные лица - Кулеба

Известная режиссер Сахра Карими эвакуирована из Афганистана в Украину

Дорожники в Луганской области завершают ремонт дороги от Старобельска до Новоайдара - Служба автодорог

Украина прорабатывает возможности эвакуации из Афганистана как своим самолетом, так и с помощью партнеров - Енин

В Украине появится 30 аудиогидов по случаю 30-летия независимости – Минкультуры

Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 17 человек

Официальный Киев и Бреславский раввинский комитет договорились сотрудничать в вопросе паломничества хасидов - посол

Зеленский обсудил с директором французской Aerogestion модели создания национального авиаперевозчика

Число заражений COVID-19 в мире превысило 208,5 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА