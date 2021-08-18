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11:13 18.08.2021

Минобороны привлекло к ответственности ряд должностных лиц ВСУ за неправомерные выплаты и компенсации

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Минобороны привлекло к ответственности ряд должностных лиц ВСУ за неправомерные выплаты и компенсации

Департамент внутреннего аудита Министерства обороны Украины выявил ряд нарушений при начислении Финансовым управлением Генерального штаба ВСУ компенсаций и выплат военнослужащим на общую сумму более 500 тыс. грн, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Ряд должностных лиц Вооруженных сил Украины, включая командующего одного из командований, вопреки требованиям инструкций и Устава внутренней службы ВСУ, для получения денежной компенсации подавали недостоверную информацию о якобы отсутствии служебного или иного жилья", - указывается в сообщении.

Служебное расследование Военной службы правопорядка подтвердило факты неправомерной выплаты денежной компенсации за съем жилья 12 военнослужащим на сумму 290 тыс. грн.

Отмечается, что 242 тыс. грн неправомерно выплаченной компенсации возмещены в добровольном порядке. Кроме того, чиновник командования Сил логистики привлечен к материальной ответственности на сумму 48 тыс. грн.

Также был подтвержден факт переплаты одноразовой денежной помощи в размере 234 тыс. грн при увольнении полковника, чиновника одного из органов военного управления ВСУ.

"Ему было начислено пособие за весь срок прохождения военной службы, включая периоды, за которые соответствующие выплаты уже были осуществлены. Сейчас эта перевыплата в полном объеме возмещена в добровольном порядке", - сообщает министерство.

Было установлено, что основными причинами неправомерных действий стало ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными должностными лицами, их личная недисциплинированность и нарушения требований Устава внутренней службы.

За допущенные нарушения виновники были привлечены к дисциплинарной ответственности, объявлены строгие выговоры, начальник одного из управлений штаба командования сил поддержки ВСУ предупрежден о неполном служебном соответствии.

Кроме того, в Государственное бюро расследований для предоставления правовой оценки были направлены данные об обнаружении в действиях некоторых военнослужащих признаков уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 366 (служебный подлог) и ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #должностные_лица #минобороны #махинации
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