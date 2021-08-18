События

10:30 18.08.2021

В Афганистане нет украинских военнослужащих, только частные лица - Кулеба

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В Афганистане нет украинских военнослужащих, только частные лица - Кулеба

В Афганистане нет украинских военнослужащих, только частные лица, они будут эвакуированы из страны так же, как и все граждане Украины, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Нет в Афганистане военнослужащих Вооруженных сил Украины или Национальной гвардии Украины. Это частные лица, которые по частным контрактам нанялись на работу в Афганистане", - сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1" в среду.

По его словам, сейчас они сосредоточены на военной базе.

"Но это никакие не военнослужащие. Я прошу все медиа прекратить разгонять этот фейк о том, что 12 украинских военнослужащих брошены на произвол судьбы. Это частные лица, которые поехали туда работать, зарабатывать деньги", - подчеркнул министр.

Он подтвердил, что эвакуироваться они будут по тому же принципу, что и остальные граждане Украины.

"Мы с ними на связи, мы прилагаем все усилия для того, чтобы с той базы их достать. Эта база недалеко от Кабула, но поскольку это военный объект, талибы взяли его под свой контроль. Но это не Вооруженные силы Украины, однако это граждане Украины, и мы все равно им поможем", - добавил Кулеба.

 

Теги: #военнослужащие #афганистан #украина #опровержение
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