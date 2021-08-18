Известная режиссер Сахра Карими эвакуирована из Афганистана в Украину

Кинорежиссер Сахра Карими, эвакуированная из Афганистана, вечером 17 августа прибыла в Украину, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в соцсети Twitter.

"Был рад приветствовать Сахру Карими и ее семью в Киеве. Теперь они живы и здоровы. Сахра Карими является первой женщиной-главой "Афганфильм" и режиссером, чьи фильмы известны за пределами Афганистана. Жаль, что сегодняшний Афганистан небезопасен для таких блестящих талантов, как она", - написал Ермак.

В своем аккаунте в Twitter Карими поблагодарила Офис президента Украины и украинский МИД, которые вместе с турецкими и словацкими партнерами помогли ей эвакуироваться. "Все вместе помогли мне выбраться из Кабула, спасли еще 11 человек", - написала Карими

Как сообщалось, 15 августа талибы окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру того же дня боевики вошли в афганскую столицу и взяли ее под контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и после непродолжительного пребывания в Душанбе вылетел в Оман.

После занятия президентской резиденции в "Талибане" заявили, что освободили Афганистан и считают свою войну завершенной. Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.