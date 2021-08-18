Дорожники в Луганской области завершают ремонт дороги от Старобельска до Новоайдара - Служба автодорог

В Луганской области подрядчик завершил нанесение разметки на участке от Старобельска до Штормового, а до Дня Независимости планируется завершить весь участок от Старобельска до Новоайдара общей протяженностью 40 км.

Как отмечается на Facebook-странице Службы автодорог в Луганской области, дорога проходит через населенные пункты Старобельск, Половинкино, Байдовка, Шульгинка, Штормовое, Победное, Денежниково, Новоайдар. Ремонт проводится в рамках президентской программы "Большое строительство".

По данным службы, работы выполняли два подрядчика, у каждого по 20 км дороги: ООО "Ростдорстрой" (км 0 + 000 - км 20 + 000) и ООО "Автомагистраль-Юг" (км 20 + 000 - км 39 + 960).

В сообщении отмечается, что до начала ремонта, который стартовал в прошлом году, дорога Н-21 вызывала много нареканий.

"На некоторых участках на маршруте от Старобельска до Новоайдара дорожное покрытие было абсолютно изношено, а передвигаться по такой дороге было небезопасно. Дорога была разбита еще во время активных боевых действий, когда по ней передвигалась тяжелая техника. Кроме того, здесь очень интенсивное движение тяжеловесного транспорта", — пояснила местная Служба автодорог.

Кроме того, отмечается, что на выезде из Старобельска подготовлена площадка для установки "Укртрансбезопасностью" передвижного габаритно-весового комплекса.

Всего на территории Луганской области насчитывается 5912 км автомобильных дорог общего пользования, в том числе на контролируемой территории - 3629 км. Сеть автомобильных дорог общего пользования государственного значения насчитывает 1,2 тыс. км.

В целом в регионе в текущем году по программе "Большое строительство" планируют обновить 241 км дорог государственного значения.