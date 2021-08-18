События

09:46 18.08.2021

Официальный Киев и Бреславский раввинский комитет договорились сотрудничать в вопросе паломничества хасидов - посол

1 мин читать
Официальный Киев и Бреславский раввинский комитет договорились сотрудничать в вопросе паломничества хасидов - посол

Вопросы, связанные с паломничеством к могиле цадика Нахмана во время празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана, стали предметом встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с представителями Бреславского раввинского комитета в Израиле, сообщается на странице посольства Украины в соцсети Facebook.

"Посол проинформировал о новых правилах выезда в Украину, включая необходимость предъявления паспорта вакцинации, отрицательного результата теста на COVID-19, полиса страхования, а также подчеркнул необходимость соблюдения противоэпидемических мероприятий на территории Украины на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

Со своей стороны, представители раввинского комитета обязались проводить информационно-разъяснительную работу среди хасидской общины о необходимости соблюдения требований украинского законодательства при пересечении государственной границы и соблюдения общественного порядка во время пребывания на территории Украины.

"Стороны согласились сотрудничать по всем организационным вопросам в рамках подготовки и проведения нынешнего визита паломников в Украину", - подчёркивает посольство.

Каждую осень в г.Умань Черкасской области, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош Ха-Шана прибывают паломники-хасиды со всего мира.

Теги: #хасиды #корнийчук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:19 09.08.2021
Минздрав готовит противоэпидемические меры для приема хасидов в Умани

Минздрав готовит противоэпидемические меры для приема хасидов в Умани

19:00 05.08.2021
Около пяти тысяч хасидов уже прибыли в Умань – СМИ

Около пяти тысяч хасидов уже прибыли в Умань – СМИ

16:28 25.06.2021
Посол Корнийчук проинформировал главу Минагрополитики о ключевых направлениях сотрудничества с Израилем

Посол Корнийчук проинформировал главу Минагрополитики о ключевых направлениях сотрудничества с Израилем

12:58 23.05.2021
Ранивший двух хасидов в Умани оказался гражданином Израиля, он задержан

Ранивший двух хасидов в Умани оказался гражданином Израиля, он задержан

21:40 22.05.2021
В Умани неизвестный ранил двух хасидов, раненные госпитализированы

В Умани неизвестный ранил двух хасидов, раненные госпитализированы

13:45 23.04.2021
Украина предложила израильскому премьеру Нетаньяху стать посредником в переговорах с Россией – посол

Украина предложила израильскому премьеру Нетаньяху стать посредником в переговорах с Россией – посол

15:56 13.02.2021
Луцк заинтересован в презентации своего потенциала в Израиле

Луцк заинтересован в презентации своего потенциала в Израиле

18:00 06.01.2021
Посольство Украины в Израиле готово содействовать привлечению технологий в г.Ровно

Посольство Украины в Израиле готово содействовать привлечению технологий в г.Ровно

10:50 29.12.2020
Делегация Николаевского горсовета планирует посетить Израиль для ознакомления с технологиями и налаживания сотрудничества - Посольство

Делегация Николаевского горсовета планирует посетить Израиль для ознакомления с технологиями и налаживания сотрудничества - Посольство

11:22 08.12.2020
Потенциал Винницкой области будет презентован в Израиле – встреча посла Корнийчука с мэром Моргуновым

Потенциал Винницкой области будет презентован в Израиле – встреча посла Корнийчука с мэром Моргуновым

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 17 человек

В Украине за сутки зафиксировано 1447 новых случаев заболеваний Сovid-19, выздоровели 712 человек, 40 умерли

ЦИК ожидает выводов Донецкой и Луганской ОГА-ВГА о возможности проведения первых местных выборов в октябре 2021 г.

В Киеве провели обыски в Святошинской и Соломенской РГА, ряду чиновников сообщено о подозрении

Кулеба: украинцев из Афганистана эвакуировал частный самолет

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина прорабатывает возможности эвакуации из Афганистана как своим самолетом, так и с помощью партнеров - Енин

В Украине появится 30 аудиогидов по случаю 30-летия независимости – Минкультуры

Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 17 человек

Зеленский обсудил с директором французской Aerogestion модели создания национального авиаперевозчика

Число заражений COVID-19 в мире превысило 208,5 млн

Минобороны Азербайджана сообщает о новых обстрелах своих позиций на границе с Арменией

В Украине за сутки зафиксировано 1447 новых случаев заболеваний Сovid-19, выздоровели 712 человек, 40 умерли

В результате непогоды обесточены 138 населенных пунктов в семи областях Украины

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим тишины, ранен один боец

18 августа: Какой сегодня праздник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА