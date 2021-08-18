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09:32 18.08.2021

Зеленский обсудил с директором французской Aerogestion модели создания национального авиаперевозчика

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Зеленский обсудил с директором французской Aerogestion модели создания национального авиаперевозчика

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с директором французской консалтинговой компании Aerogestion Марком Роше оптимальные модели создания национального авиаперевозчика, который удовлетворит потребности Украины на рынке внутренних авиаперевозок.

"Президент Украины отметил, что этот масштабный проект уже получил поддержку международных партнеров. В частности, правительство Франции инициировало выделение гранта для обеспечения работы консультанта", - сообщает пресс-служба главы государства.

Марк Роше со своей стороны отметил, что украинский рынок авиакомпаний фрагментирован. Кроме того, на нем сказалось влияние пандемии коронавируса. Но, несмотря на это, в стране есть возможности для создания национального авиаперевозчика.

Компания Aerogestion, основаная в 1999 году, специализируется на развитии и реструктуризации авиалиний. Со временем компания расширила свою деятельность на сферу управления прибылью. Сегодня Aerogestion насчитывает около пятнадцати консультантов, которые имеют в среднем 20-летний опыт работы в области авиатранспорта и туризма, консультируют по вопросам управления бизнесом, коммерческой стратегии, управление доходностью, реструктуризации и трансформации компаний.

Теги: #авиаперевозчик #зеленский #aerogestion
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