Число заражений COVID-19 в мире превысило 208,5 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды составило 208 млн 598 тыс. 406, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 382 тыс. 381 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 37 млн 17 тыс. 746 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 623 тыс. 321.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 млн 285 тыс. 857, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 432 тыс. 519.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 416 тыс. 183 заболевших, умерли 570 тыс. 598 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 563,8. В США на 1 млн жителей скончался 1 тыс. 921 человек, в Индии - 310, Бразилии - 2 тыс. 664.