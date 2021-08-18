События

08:34 18.08.2021

Минобороны Азербайджана сообщает о новых обстрелах своих позиций на границе с Арменией

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ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных на границе в направлениях Кяльбаджарского и Гедабекского районов, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Обстрел велся из стрелкового оружия с позиций ВС Армении в населенных пунктах Басаркечар и Шишгайа Басаркечарского района с 21:55 17 августа до 01:00 18 августа по позициям азербайджанской армии в населенных пунктах Истису Кяльбаджарского района и Галакянд Гедабекского района. Потерь среди азербайджанских военнослужащих нет", - отмечает оборонное ведомство.

По данным Минобороны, оперативная обстановка находится под контролем ВС Азербайджана.

Теги: #обстрел #граница #армения #азербайджан
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