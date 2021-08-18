В Украине за сутки зафиксировано 1 447 новых случаев заболеваний Сovid-19, выздоровели 712 человек, 40 умерли

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 1 447 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 712 человек, умерли 40, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 17 августа 2021 в Украине зафиксировано 1 447 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 104, медработников - 38). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 677 человек; летальных случаев -40; выздоровели – 712 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 17 августа за сутки зафиксировано 890 новых случаев заболевания Сovid-19, 16 августа сообщалось о 417 новых случаев заболевания, 15 августа за сутки зафиксировано 695 новых случаев заболевания Сovid-19, 14 августа сообщалось о 1 353 новых случаях инфицирования, 13 августа сообщалось о 1 263 новых случаях заболевания, 12 августа за сутки зафиксировано 1 247 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 августа сообщалось о 1 122 новых подтвержденных случаях COVID-19, 10 августа, сообщалось о 781 новом случае заболевания, 9 августа, за сутки было зафиксировано 300 новых случаев заболевания СOVID-19. 8 августа сообщалось о 619 новых случаях инфицирования коронавирусом.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 268 666 человек, выздоровели 2 198 220 человек, летальных случаев - 53 336.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.