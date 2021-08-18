В результате непогоды обесточены 138 населенных пунктов в семи областях Украины

В результате непогоды обесточены 138 населенных пунктов в семи областях Украины, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 7:00 18 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 138 населенных пунктов в 7 областях (Житомирская - 70, Киевская - 30 Хмельницкая - 24, Черниговская - 9, Днепропетровская - 2, Черновицкая - 2 и Кировоградская - 1).

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Вместе с тем, 17-18 августа в Хмельницком в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) подтоплено 5 подвалов жилых домов и повалены 16 деревьев.

Спасатели откачали более 2 тыс. куб м воды, поваленные деревья распилили и убрали.