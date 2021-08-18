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07:44 18.08.2021

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим тишины, ранен один боец

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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим тишины, ранен один боец

За прошедшие сутки российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один боец ВСУ, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 17 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении штаба ООС утром в среду.

Он находится в военном госпитале в удовлетворительном состоянии.

Вблизи Причепиловки противник дважды обстреливал украинские позиции из стрелкового оружия. В направлении Водяного что у Донецка, враг применял минометы 120-го калибра. У поселка Пески враг трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Новолуганского боевики обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе Золотого-4 российские наемники трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, на севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Обо всех нарушениях со стороны наемников Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

"По состоянию на 7:00 утра 18 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано",  - отметили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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