Ожидается частичное ограничение движения общественного транспорта на ул. Н. Гринченко из-за ремонта дороги

Ожидается частичное ограничение движения общественного транспорта на ул. Н. Гринченко с 18 августа до 15 сентября в связи с ремонтом дорожного покрытия, сообщает пресс-служба киевской горгосадминистрации.

"С 21:00 18 августа до 15 сентября на ул. Н. Гринченко частично ограничат движение. Об этом сообщает КК "Киевавтодор", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на ул. Н. Гринченко начинается средний ремонт участка от ул. Брожки к дому №8 на ул. Н. Гринченко (часть улицы в пределах Голосеевского района).

Ранее дорожники уже отремонтировали участок ул. Н. Гринченко от ул. Брожки до ул. Саперно-Слободской.

Во время работ движение будет частично ограничено.