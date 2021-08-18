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06:42 18.08.2021

Ожидается частичное ограничение движения общественного транспорта на ул. Н. Гринченко из-за ремонта дороги

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Ожидается частичное ограничение движения общественного транспорта на ул. Н. Гринченко из-за ремонта дороги

Ожидается частичное ограничение движения общественного транспорта на ул. Н. Гринченко с 18 августа до 15 сентября в связи с ремонтом дорожного покрытия, сообщает пресс-служба киевской горгосадминистрации.

"С 21:00 18 августа до 15 сентября на ул. Н. Гринченко частично ограничат движение. Об этом сообщает КК "Киевавтодор", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на ул. Н. Гринченко начинается средний ремонт участка от ул. Брожки к дому №8 на ул. Н. Гринченко (часть улицы в пределах Голосеевского района).

Ранее дорожники уже отремонтировали участок ул. Н. Гринченко от ул. Брожки до ул. Саперно-Слободской.

Во время работ движение будет частично ограничено.

Теги: #киев #ремонт #украина #дороги
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