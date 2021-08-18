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05:46 18.08.2021

Министры внутренних дел ЕС обсудят проблему нелегалов, попадающих в ЕС через Белоруссию

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Внеочередная встреча министров внутренних дел стран ЕС пройдет в среду в рамках механизма кризисного реагирования на миграционную ситуацию в Литве.

"Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к Республике Словении, председательствующей в Совете ЕС, с просьбой созвать внеочередную встречу министров внутренних дел в контексте механизма комплексного реагирования на политические кризисы (IPCR)", - сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Совещание пройдет в режиме онлайн.

В этом году в Литву через границу с Белоруссией попало более 4 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. После того, как Литва стала применять меры по выдворению мигрантов, их поток увеличился и через польскую границу.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции "гибридной агрессией" "белорусского режима". Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.

Теги: #ес #встреча #мвд
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